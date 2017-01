Entre ficción y no ficción: libros de 2016 para leer en 2017

No ficción

Y para quienes no piensan de momento en ninguna narración, las recomendaciones pasan por Lo que el dinero no puede pagar, de Martín Tetaz; Economía feminista, de Mercedes D'Alessandro; y Cocinero, de Fernando Trocca, entre otros lanzamientos.

Por ello, entre ficción y no ficción, en Rosario3.com te recordamos 14 libros que se editaron en 2016 para leer también en este 2017.

Quién dijo que enero no es un buen mes para leer. Una historia puede resultar el escape impensado a una térmica de 35 grados. O una receta fresca puede hacer frente a un corte de luz.

