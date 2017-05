Ernestina Pais y su novio de “otro mundo”

Ernestina Pais se mostró junto a su nuevo novio, un joven abogado con quien inició una relación en el verano. Aunque suele ocurrir –y no llama tanto la atención cuando es al revés– que una mujer tenga un romance con una persona más joven, llama la atención al menos en los medios de comunicación.

La conductora asistió junto a su nueva pareja al estreno de la obra “Justo en lo mejor de mi vida”, en el teatro Picadilly. Se trata de Franco Aner, un abogado de 28 años, es decir 17 años menos que ella.

“¡Nunca había salido con un hombre menor que yo!", confió la ahora también actriz, de gira con Menopausia Show.

En una entrevista con la revista Gente se refirió a cómo se conocieron en La Pedrera, Uruguay. "Yo comía afuera de un restaurante y él llegó con un amigo y su perra. No los dejaban entrar y les propuse que la ataran cerca de mí y se las cuidaba. Cuando salieron compartimos un café, hablamos y desde entonces jamás nos separamos. La semana siguiente yo viajaba al Cruce del Bicentenario, una conocida que iba a acompañarme no pudo seguirme y Tomasito aceptó reemplazarla, incluso abandonando las vacaciones con su amigo", contó.

"Tomasito" es el apodo de Franco. "En la montaña debido a su corte de pelo y cara de nene, le pusieron ese apodo por Tomasito Süller", explicó Ernestina.

Pais reveló que no viven juntos aunque sí cerca. "No quiere cometer viejos errores", advirtió. "A mí me sirve y encanta su entusiasmo y a él le sirve y encanta mi experiencia. Los nuestros son dos mundos realmente distintos. Si vamos a compartirlos, por el bien de ambos, necesitamos ir incursionando en ellos de a poco", destacó.