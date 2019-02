"Es un cagueta": Alfredo Casero cruzó a Enrique Pinti

Enrique Pinti se refirió a las dificultades que atraviesa dado el costo de su obra social y el tipo de insulina con la que fue medicado, y ligó está realidad al escenario económico del país. Entonces, Alfredo Casero lo cruzó en Twitter.

“Me asusta cuando me llegan (no solo) las boletas de la luz y el gas, sino la de la prepaga. Tengo una buena que saqué en el año ‘83 con el mejor plan; me vinieron 39 mil pesos más la insulina que uso (es diabético), que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo, y que me sale 36 mil pesos por mes”, dijo Pinti, en diálogo con FM Pop, de Buenos Aires.

El creador de Salsa Criolla dijo en esta entrevista que "es la primera vez el agua me llega al cuello”

“Lo más raro es tener que soportar que un Presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años. Yo tengo 80 o sea que desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta […] Y que encima me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios, y a mí nunca nadie me regaló nada”, sostuvo, en referencia a Mauricio Macri.

Alfredo Casero salió al cruce en Twitter. “Un verdadero cagueta”, fue la frase que escribió el ex Cha Cha Cha como respuesta a un usuaria que le recordó en la misma red social una entrevista de 2013 en la que Pinti dijo que había dejado de hacer monólogos por tenerle miedo al Gobierno y a 678.

“Yo a los de 678 me los fumo y me los fumaré en pipa”, finalizó Casero.