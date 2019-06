Dame la “Su”, dame la na” y dame la “e” de escándalo. El regreso de Susana Giménez a la pantalla chica tuvo su cuota de enojo. Marcelo Iripino, histórico coreógrafo de la diva de los teléfonos, contó cómo se enteró de que no sería parte del primer envío del ciclo.

"Me acaba de llegar un mensaje de Jorge Colombo diciéndome que me reemplaza Flavio (Mendoza). De base, a mi no me reemplaza nadie. Y como me dijo Jorge (Rial): «el éxito no se toca ni se mancha»", dijo Iripino, en Flor de Tarde, el programa conducido por Florencia de la V.

Vale recordar que Flavio Mendoza es uno de los integrantes del BAR (Bailando Assistant Referee) que apoya o refrenda da decisión del jurado de ShowMatch.

Si bien se desconocen los motivos de la decisión de apartar al histórico coreógrafo de la diva del programa, Iripino dejó en claro que está todo bien con Susana. "Me encanta que hayan cambios, lo hice durante 22 años", aseguró Iripino, bajándole el tono a sus primera declaraciones.