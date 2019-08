En las últimas horas, Susana Giménez manifestó su enojo con la serie Monzón, basada en el ex boxeador y femicida del mismo nombre. La conductora y el deportista santafesino fueron pareja durante tres a;os.

En el episodio emitido el último lunes, se escenificó una situación de violencia en la que el actor Mauricio Paniagua (Monzón) agredía verbalmente a Celeste Cid durante una estadía en Montecarlo, Francia.

Si bien no se mostraron golpes en la ficción, en la escena siguiente, Cid estaba tendida en la cama, con sangre en la boca y moretones en el torso.

"Jamás hubo golpes en Montecarlo. Eso es mentira, te lo juro", aclaró Susana en una nota con Clarín.

"No me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro... Me pegó esa noche en Italia, fue horrible (...) Me dejó un ojo negro", contó Susana.

Giménez había contado en una entrevista previa que Monzón la golpeó durante una discusión en Nápoles.