Este jueves: recital solidario Rock por Santa Fe

La entrada es gratuita y el público puede colaborar llevando pañales, artículos de limpieza, repelentes, agua mineral, materiales descartables, colchones, alimentos no perecederos, sábanas, toallas y calzado en buen estado.

Este jueves a las 20, en el Teatro Vorterix, Salta y Cafferata, se desarrollará el recital solidario Rock por Santa Fe. En el concierto, impulsado por el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, las bandas y solistas participantes y el citado teatro, se recibirán donaciones para los afectados por las inundaciones en la provincia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo