Estrenan un documental en Rosario sobre los orígenes de Sampaoli

Un documental sobre Jorge Sampaoli se estrenará este viernes en el cine Arteón. Se trata de un film que cuenta cómo fueron los orígenes del actual entrenador del Sevilla de España, quien cobró relevancia internacional a partir de su exitoso paso por el seleccionado chileno y que está cerca de hacerse cargo del argentino tras la salida de Edgardo Bauza.

"El Zurdo, revancha del ninguneado" se llama el documental que fue hecho por el periodista chileno Roberto Cox, de 34 años. "Trabajo en medios de Buenos Aires. Cuando Sampaoli comenzó a tener éxito en la Universidad de Chile y después en la selección me mandaban a Casilda (su ciudad natal) para hacer notas con el objetivo de que se conozca más sobre él", manifestó en diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Alejandro Cachari (Radiópolis, Radio 2).

Cox expresó que el nombre elegido para el documental enojó en su momento al Zurdo. "Se lo puse porque uno de los entrevistados fue un dirigido suyo en Argentino de Rosario, que sostuvo que al no venir del fútbol profesional fue menospreciado y le costó el doble imponer sus principios. Eso me pareció atractivo destacarlo. Pero a él no le gustó. Me dijo que si no le cambiaba el título nunca iba a ver el documental y se iba a encargar de que nadie lo viera. Es muy temperamental", contó.

"(Sampaoli) dice que no fue ninguneado. Es muy celoso de su pasado, de su intimidad. No le gustó que un periodista chileno haga un documental sobre sus orígenes en un momento en el que estaba enemistado con medios de Chile. Por eso entiendo que prefirió no ser parte del proceso", añadió.

Para el periodista, que se considera "mitad argentino y mitad chileno", porque su papá es chileno y su mamá argentina, señaló que el film "explica quién es el personaje" a partir de exhibir cómo se vive la Liga Casildense. "En Casilda conocí que se el fútbol es tomado de una manera muy pasional, alocada. Hay pueblos que se dividen en dos equipos. Eso determinó mucho la forma de ser de él. Me pareció que es una historia para contar", comentó.

Por su parte, el libro de Pablo Paván, casildense que trabaja en Radio 2, fue vital para la elaboración del film, por su libro "No escucho y sigo", que es la biografía del entrenador. "Por eso la música del documental es toda de la banda Callejeros, que es su favorita. Es más, el grupo dio los derechos de sus canciones", indicó.

El documental podrá verse en el cine Arteón el viernes a las 20, el sábado a las 19 y el domingo a las 21.