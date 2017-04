Estrictamente sexual: Susana y Facundo Moyano íntimos

La lengua filosos de Moria Casan no se guarda nada. Invitada al programa televisivo Corazones Ardientes habló sobre la relación que une a Susana Giménez con Facundo Moyano y brindó detalles íntimos.

"Yo creo que sí, tuvieron sexo. La Su está contenta. Siempre está contenta, pero se le nota. La mujer cuando tiene sexo tiene como una luz", dijo la vedette sobre el vínculo que une a la diva de los teléfonos con el diputado.

Luego Moria contó detalles sobre el inicio de la relación entre la conductora y el político: "Este chico Facundo me dice: Moria sos divina, estuvimos en lo de Mirtha y yo le respondí: Hola Facu ¿cómo va? Y ahí le presenté a Susana que estaba en ese momento conmigo. Esa noche lo conoció” y agregó: “Cuando Moyano se fue, saludó a todos y ella le dijo: me gustás mucho como político, me gusta como hablás. Fue una noche muy agradable".

Por ahora, Susana, no se expresó al respecto, pero desde que se conocieron con Moyano, siempre aseguró que son “sólo amigos”.