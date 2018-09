Ex pareja de Ergün Demir lo acusó por estafa

La ex novia de Ergün Demir expresó en un canal de televisión que el actor turco la estafó. Contó que utilizó numerosos argumentos para que ella le pagara desde el trámite del DNI hasta la obra social prepaga.

María Decicco contó que conoció a Demir el día de su cumpleaños, el 11 de noviembre de 2016. Un mes después, pasaron juntos las fiestas de fin de año. Relató en el programa Confrontados que tras un tiempo de relación “él quería tener la certeza” que podía vivir con ella cuando regresara de su temporada en Grutas.

La pareja convivió durante un año. "Lo que más me hizo ruido y dolió fue la estafa al alma. Fui muy transparente del principio. Se fue metiendo en mi vida casi sin que me diera cuenta. Ahora que empiezo a mirar para atrás y veo la película de nuevo, hubo muchas señales en la que yo podría haberme dado cuenta a tiempo y no haber terminado como terminó todo", agregó.

"Él buscó una persona tranquila y auténtica que podía manipular. Me dijo que todas las tarjetas de crédito que tenía de Turquía no le funcionaban en Argentina. Nunca pagaba nada, no usó plata en mi casa”, amplió.

La mujer también manifestó que entre las excusas que utilizó para nunca pagar nada fue que había donado todo su sueldo de la temporada de trabajo en las Grutas a los inundados de Tucumán. No obstante, detectó que tenía 96 mil pesos en un banco. Un mes después, según explicó, se fue de esa casa para irse al departamento de otra pareja. Ahí descubrió también la infidelidad.