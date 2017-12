Fallo a favor de Susana Giménez en un reclamo de la Afip

La Justicia falló a favor de Susana Giménez en un reclamo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) le inició tras acusarla de no haber declarado parte de su patrimonio.

Todo comenzó en 2011. Susana Giménez se quejó en una entrevista con Jorge Rial por las restricciones en las compras de dólares.

"Es una injusticia, una locura. Se les fue de las manos. Si querían que la gente no compren dólares, ahora van a comprar el triple. La locura por el dólar es que siempre el peso te arruina. La gente no confía en nada. Acá te dicen 'el que apuesta al dólar, pierde' y tenés que hacer lo contrario. ¿Por qué si tengo todo en blanco no voy a comprar lo que se me cante?", declaró entonces.

La Afip inspeccionó los bines de la diva y luego presentó una denuncia penal por la presunta omisión de bienes en su declaración jurada para comprar unos terrenos en Uruguay, en donde tiene tiene su casa La Mary.

En su presentación, el organismo argumentaba que la diva había utilizado fondos no declarados a través de una sociedad (Splungen) constituida en un paraíso fiscal –Singapur– para concretar una operación inmobiliaria.

En su momento, Susana pudo comprobar que había efectuado un préstamo a esa sociedad que había declarado y que, desde allí, se había efectuado una transferencia al escribano en Uruguay que intervino en la compra de dos terrenos en la zona de Punta del Este.

Este viernes, la diva logró otro paso más a su favor en la Justicia. En un fallo de 12 páginas, el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) desestimó el reclamo de la suma de la causa penal, que era de 2.251.480 pesos, ya que consideró que Susana había podido demostrar el origen de esos fondos.

Ahora resta saber si la Afip apelará el fallo del TFN.