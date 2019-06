El actor Mike Amigorena contó en una entrevista su obsesión por las galletitas, particularmente, a la hora de abrir el paquete.

"A mí no me gusta que desgarres el paquete de galletas. Las galletas que son cuadradas vienen con un hilito, lo tenés que abrir para que quede la tapita de arriba y después puedas cerrarlo y ponerle una gomita para que no se humedezcan. A mí me dura un paquete de galletas", contó, en diálogo con los periodistas Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek.

En línea con lo ya dicho, Mike confesó que se fastidia cuando su novia o corta los alimentos "así nomás": "Sofía es brusca. Yo si tengo que cortar algo en fetas te corto en fetas de máquina, ella no... ¡corta como en fetas de budín! Me molesta".