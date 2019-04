Federico Bal y la crisis económica: “No me voy de vacaciones”

En una reciente entrevista, Federico Bal reveló detalles de su cotidianidad como, por ejemplo, que le cuesta llegar a fin de mes. En la extensa charla con el portal Teleshow también habló del presente del país, de su mirada de la política y hasta de Marcelo Tinelli como eventual candidato a presidente.

“Siento que nadie se quiere ocupar del país. Es un país que está en crisis y la estamos viviendo todos”, dijo Bal al citado portal.

“En la puerta de mi casa tengo durmiendo a un tipo que me parte el alma, ahora viene el frío y no sé cómo ayudarlo, realmente, porque me gustaría bajarle algo pero que duerma en un lugar que tenga cuatro paredes, no en la calle. Ese barrio hace cinco años no era así. Estamos hablando de Cabildo y Juramento, siempre viví por ahí. Los negocios cierran para no abrir, no es que viene un negocio atrás (…) Nadie puede decirte que mejoró”, continuó.

Ante la pregunta de cuál es su situación económica, el actor relató su sorpresa por el aumento de precios: “¡No puede ser! Fui al chino el otro día a comprar una crema de enjuague, compré tres aguas y gasté 500 pesos”.

Asimismo, reveló sus dificultades para sostener sus gastos en el día a día: “Yo no gano millonadas. Realmente, muchas veces me cuesta llegar a fin de mes. Y le pasa a la gente del otro lado (…) Yo también tengo deudas. Estoy pagando un auto que compré hace dos años, me cuesta. Y agradezco haber cerrado el plan cuando el dólar estaba a menos porque me fijaron la tasa (…) Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. No me voy de vacaciones”.

En la entrevista, la periodista Tatiana Schapiro quiso saber su opinión acerca del posible desembarco de Marcelo Tinelli en la política. Para Fede Bal, el animador “está fantástico en ShowMatch” pero para poder definir el apoyo "tendría que ver su proyecto. Uno no puede votar a una persona a la que solamente conoce como conductor, como empresario”.