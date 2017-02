Federico Luppi: "No llego a fin de mes"

Federico Luppi, de conocida simpatía con el kirchnerismo, realizó declaraciones sobre su mala situación económica, donde se mostró preocupado por "no llegar a fin de mes". En una entrevista con Radio 10 aseguró que lo "angustia" el calendario y criticó con dureza a la gestión de Cambiemos.

"Por primera vez en mi vida me angustio cuando llega fin de mes. Nunca me pasaba eso", indicó. En tanto, agregó que "Macri no dañó a nadie porque hizo lo que siempre dijo".

"Tengo la amarga sensación de que en las legislativas van a ganar. Por lavar la culpa por un pecado más grande", agregó.

La crítica al gobierno nacional se profundizó cuando le consultaron sobre un posible encuentro con el presidente: "Le pediría que se vaya", dijo Luppi, que luego agregó: "en todos los discursos que leo, sigo, hay de todo menos palabras que tengan que ver con una cierta inclinación solidaria para con la gente. Pero vergüenza, cinismo, depredación, caradurismo, perversión e impunidad, todo está a la orden del día".