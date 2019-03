Filoso video de Alfredo Casero sobre la reunión de Marcelo Tinelli con Roberto Lavagna

“Lo dice Mao, lo dice Deng Xiaoping, es Tinelli el presidente de Titanes en el ring" se escucha en el supuesto jingle de campaña que el humorista Alfredo Casero compartió en su cuenta de Twitter.

El “jingle” es parte de un extenso comentario filmado –que incluyó una transmisión en vivo– el la que el humorista apuntó contra el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el conductor de ShowMatch, quienes el último lunes mantuvieron un almuerzo en el que hablaron la posibilidad de confluir en una alternativa política.

"De pronto Lavagna se reúne con Tinelli, come con Tinelli. Y yo te voy a decir cómo termina esto. Lavagna... Tinelli vicepresidente, de paso aprende. Nosotros le seguimos pagando a gente para que aprenda", indicó el humorista.

Casero continuó: "Propongo que Tinelli sea presidente de Titanes en el Ring. Está preparado para eso. Lo puede hacer sin ningún problema".

"Están llamando a un tipo de la televisión. Están tomando como idiota a la gente porque va a ir a votar a un tipo que lo ve en la tele. Es una barbaridad. Es el país que nos toca vivir", afirmó.

Luego, mirando a la cámara del celular, Casero comparó al ex ministro con el legislador y presidente interino durante el gobierno de Isabel Perón, Italo Luder: "¿Te das cuenta que es un choreo Tinelli y Lavagna? Lavagna es un choreo. No tienen a nadie que sea creíble, que no esté quemado. Esto ya lo hicieron los peronistas. ¿Sabes cómo se llamaba el tipo? Se llamaba Luder y fue el que firmó, junto con Isabelita, el pedido al Ejército para que exterminen a todos los que estaban en contra del poder peronista".