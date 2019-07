Flor Vigna y Facundo Mazzei estrenaron el último martes el nuevo ritmo de Súper Bailando con la coreografía de "Everybody get up", de Five.

En la previa, Flor habló del romance con su coach, Mati Napp, a quien definió como un amor” y, entre una cosa y otra, se coló su mamá, Viviana.

Ambos admitieron que habían tenido un breve noviazgo de dos semanas y volvieron a reunirse en el Bailando.

“Se pusieron palabras muy grandes como «romance», como si ya estuviéramos casados y no fue tan así. Mati es una persona que siempre quiere sacar lo mejor de todo el mundo”, aseguró la bailarina, mientras el coach la escuchaba serio. “Por ahí fui yo la que dije «qué linda persona», ayudándome en mi laburo”, admitió Vigna.

“¿Por que lo contás con culpa si estaban solteros?”, le preguntó Ángel de Brito.

“Hay una culpa porque yo no estoy estable para ninguna persona, no soy un buen partido para nadie”, aseveró. “En este momento yo decido valorarme, no tiene que ver con Mati. Tengo que entenderme”, remarcó Flor.

Mati Napp, por su parte, prefirió mantener su bajo perfil a la hora de hablar de la relación: “Hubo una confusión y ahora estamos laburando a full para el programa. Quedamos como amigos”.

En el medio de todo esto apareció la voz de la mamá de Flor. "¿Le gusta Nico Occhiato para su hija?", le preguntó Marcelo Tinelli sobre el ex de su hija.

"Yo viví muy lindo los cinco años que estuvieron juntos. Que sea lo que ellos quieran. Lo que no me gusta es el doble mensaje de él. Cuando una persona todavía tiene un sentimiento, que te digan que te van a reconquistar, te mueve. Entonces, no podés terminar de soltar", respondió.

"¿Y Mati Napp le gusta?", indagó el conductor. "Me gusta, pero no pasa por mi decisión. Quiero que ella esté bien y no tenga que estar un día mal, por el piso, y al otro, ilusionada. Todos le decimos que se enfoque", aseguró Viviana.

"Estoy haciendo lío", pensó luego en voz alta.

"Ya está, no des tanta información", le pidió Flor.