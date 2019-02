Fuerte denuncia de Patricia Viggiano: actor abusó de ella en una escena y mostró su erección al resto de sus compañeros

La actriz Patricia Viggiano reveló duros episodios de violencia que sufrió como mujer durante los rodajes de distintas novelas. La figura de Campanas en la noche –interpreta a la poderosa empresaria María Marta Cervantes– tiene más de 30 años de carrera en la televisión, pero nunca antes había contado semejantes agresiones. Un compañero la empujó contra una escalera porque se negó a tener sexo con él; el mismo que en varias escenas “aprovechó” el guión y abusó de ella.

Patricia Viggiano pasó por el programa de Moria Casán, Incorrectas (América) y habló de los abusos de poder en el medio. Sin dar nombres, contó que un compañero de elenco la besó y tocó de más en una escena de amor y que luego le mostró su erección al resto de sus compañeros.

Mientras se abría paso entre todos ellos, continuó, atinó a decir: “Por algo tan chiquito tanto escándalo”. Y eso, aseguró, le valió una represalia. Poco después ese mismo actor la empujó contra unas escaleras de escenografía. A todo esto, Viggiano ya lo había rechazado sexualmente varias veces.

“Hubo una escena en la cual lo único que decía por libreto era que él me tenía que besar e iniciar amorosamente –contó– Desde el beso, en una escena de amor sexual él decidió de forma vertiginosa empezar a cabalgar arriba mío y de forma muy agresiva cuando termina ese corte, él sale. La directora cortó la escena pero lo que ella no vio fue lo que sucedió después. Él tenía un calzoncillo, una sunga roja, salió de la cama, se fue hacia donde estaban los técnicos, los llamó a todos y con su sunga puesta les mostró la erección de su miembro y todos empezaron a masificarse, porque esas cosas pasan también y no tiene que ver con que no te quieran o no te respeten, sino que a veces los hombres no se dan cuenta, igual no los critico”.