Gilda y La noche y El limonero real, nominadas al Fipresci

En el rubro a Mejor Película extranjera las nominadas son Carol, de Todd Haynes, El tesoro, de Corneliu Porumboiu, Misterios de Lisboa, de Raúl Ruiz, Sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio, y el documental Homeland: Iraq Year Zero, de Abbas Fahdel.

El limonero real, de Gustavo Fontán, La noche, de Edgardo Castro, y Gilda: No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, son algunas de las películas argentinas nominadas a los Premios Fipresci 2016, que serán entregados a los mejores filmes nacionales y extranjeros estrenados en el país durante el año pasado.

