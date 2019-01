Graciela Alfano: “Fui abusada desde los 4 a los 7 años”

Graciela Alfano dialogó este jueves con Nosotros a la mañana, el programa que conduce Fabián Doman. En la entrevista, fue consultada sobre sus dichos en un evento público en los que, en un principio, se interpretó que respaldaba a Juan Darthés.

Luego, la ex vedette explicó que sí medio una felicitación al abogado Fernando Burlando por asumir la defensa del actor en la causa iniciada tras la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín.

“Lo felicité a Fernando por tomar el caso de Juan pese a todo lo que se está hablando. Yo creo en la Justicia y creo que hay que dar los pasos de la Justicia”, explicó.

Sin embargo, en medio de la charla con el programa de el Trece sobrevino la revelación: “Yo fui abusada desde los 4 a los 7 años por un vecino”.

“Es muy difícil para mí porque no lo he dicho nunca. Es muy doloroso”, advirtió la ex actriz antes de contar lo ocurrido.

“No hubo penetración porque el vecino era impotente. El hecho de que no haya habido penetración no invalida el abuso, el dolor y las consecuencias que tuvieron sobre mi persona, mi psiquis, mis emociones y mi vida, seguramente; toda esta situación tan tremenda. Yo sé perfectamente lo que es denunciar a alguien y que no te crean. Porque eso pasó con mis padres”, relató Alfano, aunque luego contó que su testimonio finalmente fue escuchado y su familia se mudó.