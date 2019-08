Esmeralda Mitre criticó fuertemente a Actrices Argentinas y las acusó de no brindarle contención cuando denunció por acoso al ex presidente de la Daia, Ariel Cohen Sabban. Lo dijo en el programa "Debo Decir", donde también se encontraba Laura Novoa, una de las actrices que se fue del colectivo.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, la artista se despachó contra Actrices Argentinas en el programa de Luis Novaresio por América, donde también estaba como invitada Novoa, la actriz que hace poco dejó la agrupación para formar una nueva llamada “Las Bolten”. Cuando contaba esto, Mitre se metió en la conversación y aseguró que el colectivo no la acompañó en la denuncia por acoso que hizo contra Sabban.

"Para empezar, yo soy actriz: me has visto en el teatro ochenta mil veces. Casi trabajo con Laura (Novoa) en una obra y me llevo muy bien con ella, más allá de que pensemos distinto. La respeto muchísimo. Por eso digo que no soy una persona fanática de nada", dijo.

Aseguró sentirse "muy dolida" por no sentir el apoyo de sus colegas en aquella ocasión. "La primera abusada y extorsionada fui yo", dijo Esmeralda, quien se quebró al asegurar que "ninguna actriz me dijo 'lo lamento'" y remarcó: "¿Cómo puede ser que nadie me haya dicho 'lo lamento?' Y resulta que después todas fueron violadas”.

La ex participante del Bailando se encargó de dejar en claro que sus críticas no estaban destinadas a Novoa, con quien se lleva "fenomenal", según sus palabras.

Esmeralda explicó que, aunque ella se solidarizó con sus colegas, la palabra "sororidad" le parece "espantosa". Pero insistió: "¿Por qué no me acompañaron ni siquiera con un tuit?". Y dejó en claro que ella sintió que las integrantes de Actrices Argentinas la dejaron "afuera".

La actriz hizo referencia a que el colectivo se maneja de una manera "improvisada". "No hay información acerca de lo que están haciendo y, por ende, lo están haciendo mal", dijo. Y luego relacionó estos postulados feministas con la estafa del Telar de la Abundancia, al que definió como un robo.

Laura Novoa intervino para hacer una aclaración y manifestar su punto de vista: "Siento que quizás se mezcla todo y entonces es un desastre. A ver: ¿Hay muchas grupas feministas? Sí, un montón. ¿Hacemos todo bien? Y, no. ¿Las Actrices Argentinas pueden defender a todo el mundo? No, no tienen un aparato para poder hacerlo. ¿Lo que hicieron lo hicieron bien? Y, sí: la verdad es que protegieron a una persona que no estaba protegida. ¿Pueden proteger a todas? Y no, no pueden", explicó la actriz.

Y concluyó: "Estamos peleando por un lugarcito y todos los feminismos coincidimos y tratamos de no pelearnos entre nosotros. Sí hay un gran objetivo que tiene que ver con el aborto legal y gratuito. Y creo que eso, con la enseñanza de sexualidad en los colegios y que estamos atrasadísimos a un montón (es por lo que hay que trabajar). Si nos dispersamos, nos van a hundir".