Nicole: “Hacé lo que tengas ganas, pero me parece innecesario exponerlo”

También indicó si los mensajes que publica en su Instagram son indirectas para Poroto. "Veo frases que me gustan, motivacionales para la vida, y las comparto. Tengo 36 años, no voy a estar tirando indirectas por Instagram. Y si le tengo que decir algo a alguien, y sobre todo a mi exmarido, agarró el WhatsApp".

Y agregó: "¿Si es un problema de él? Sí, pero indirectamente me repercute. Es alguien que estuvo conmigo diez años. Es el padre de mis hijas, son cosas que salen en la tele y les llegan a ellas. Digo, si vos tenés una pareja, pasado un año, lo querés blanquear, presentársela a tus hijas está todo bien".

Nicole contó qué le dijo a Cubero después de sus últimas declaraciones en el programa de Pico Mónaco, donde coqueteó en vivo con Antonella Macchi. "Le dije «hacé lo que tengas ganas, pero me parece innecesario exponerlo»".

Nicole Neumann frenó a su ex, Fabián Cubero. Pasa que tras separación, el futbolista habla de su presente sexual y de las chicas a las que intenta conquistar frente a cuanto medio se lo pregunte.

