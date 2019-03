Hay camisetas y trofeos: Diego Maradona puede ingresar a la casa de Claudia Villafañe

La batalla judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe se prepara para un nuevo capítulo. Según informan medios porteños, la Justicia habilitó el ingreso del ex DT de la selección al departamento en el que vive Claudia Villafañe

La Cámara Civil (Sala J) a cargo de las doctoras Marta del Rosario Mattera, Patricia Barbieri y Beatriz Alicia Verón revocó un fallo de la Jueza Adriana Carminati. Esta medida le permite ingresar al domicilio de Villa Devoto (donde vive Villafañe) para auditar todas las camisetas, trofeos, medallas y regalos que El Diez cosechó a lo largo de su carrera como futbolista y que están en manos de su ex mujer, detalla la información.

Fernando Burlando, el abogado que patrocina a Claudia, expresó sus quejas sobre la medida.

"Hay un fallo de la Justicia Penal de cuando Diego pidió la restitución de las cosas, que no sólo dijo que no había delito, sino que esos objetos eran de Claudia. Tendrán que hacer algún tipo de acción judicial. Esto tiene que ver con medidas preliminares que no simbolizan absolutamente nada del fondo de la cuestión y se harán cargo de lo que suceda", dijo al diario Clarín.

"Las cosas ni siquiera fueron entregadas a Claudia en carácter de depositaria, sino que son de Claudia y ella puede hacer lo que quiere. Si la Justicia nos notifica de algo, cumpliremos como siempre hizo Claudia", agregó el letrado.

Burlando fue más allá: "Esto lo considero como una persecución y veo como cómplice a la Justicia, porque este tema ya está dirimido y aclarado. Es una acción de hostigamiento en el que la Justicia tampoco se queda afuera".

"Es un acoso incansable e incesante en el que si la Justicia ordena algo de estas características me parece muy poco criterioso y hasta incluso violento para una mujer como Claudia estar tras los pasos de la Justicia de una manera permanente como lo están haciendo. No evalúan nada. No tienen sentido común, razonabilidad, ni lógica. Fundamentalmente no tienen humanidad, y la Justicia también es eso", abundó el abogado.