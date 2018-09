Hay video: dos jurados de Bailando 2018 se burlan de una figura

En las última horas se viralizó un video que muestra cómo dos integrantes del jurado de Bailando 2018 se burlan de la coreografía en el aquadance de una participante.

Las imágenes muestran a Florencia Peña y Laurita Fernández matándose de risa mientras Anamá Ferreira cumplía con su rutina el último martes.

El video fue filmado por Lizardo Ponce, que luego lo compartió en redes. El clip superó las 85 mil reproducciones

"Algunas coreografías de aquadance emocionan a las mujeres del jurado pero la de Anama les dio risa... #Bailando2018", escribió Lizardo en el posteo.



"En vez de reír conmigo se ríen de mí, pero las cosas van a terminar en contra de ellos porque la gente me quiere y me aprueba, yo prefiero que la gente me quiera porque me da su voto", consideró Anamá Ferreira en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad (Buenos Aires) al referirse al rol que le tocó jugar en el Bailando 2018.

¿Habrá explicaciones de Flor Laurita este jueves?

