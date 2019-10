El actor Hugo Arana, de gran trayectoria en el cine, la televisión y el teatro local admitió que debió vender su auto y se traslada en transporte público. Señaló que por su condición de jubilado y la crisis que atraviesa el país le cuesta “llegar a fin de mes”. Mostró su preocupación por la situación nacional.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, el actor brindó una entrevista en Radio Rivadavia donde estuvo de invitado. "Vivo el día a día, es muy difícil. Terminé hace tres semanas la obra Rotos de amor, con la que hicimos gira, íbamos a las provincias y era saltar de 307 entradas a 68. No me estoy quejando porque realizo la tarea que amo, se que no es sencillo, no es para todo el mundo laburar de lo que uno ama. La vocación es algo singular y a mí me apareció, amo mi profesión y desde ese lugar me siento rico, me siento bien”, señaló.

Sin embargo, Arana planteó que le cuesta mucho llegar a fin de mes por la crisis actual: “Tengo dificultades. Yo estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. Gasto 7300 pesos por mes en medicamentos, con todos los descuentos de la obra social. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo, que es una persona mayor ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos”, dijo el actor, quien además agregó que desde hace un tiempo se mueve en transporte público: “He ido cuidando el dinero pero hace 3 años vendí el auto y me manejo sin vehículo porque es una locura si hago números de lo que sale el auto, saqué la SUBE y es toda una experiencia. La gente me pregunta ‘qué hace acá’ y le digo ‘estoy viajando’”, dijo Arana, en tono divertido en el programa De caño vale doble.

Pero más allá de la situación propia que le toca vivir, Arana se mostró molesto por las obras realizadas en la Ciudad de Buenos Aires: “Hay cosas inexplicables. No entiendo lo de la Avenida Corrientes. No me lo puede explicar nadie... los millones de pesos que ha salido la avenida para ampliar la senda peatonal. Hace más de 50 años trabajo cerca de la avenida y nunca vi un atasco de peatones. ¿Por qué ampliar la senda peatonal? ¿Por qué con esa fortuna no le hacen asfalto a la gente que vive entre el barro o le ponen cloacas o hacen casas de ladrillo o material?”.

“Yo estaba en Multitabaris y era tremendo. Después estuve en el Multiteatro y quienes venían en auto lo dejaban a quince cuadras y se tenían que tomar taxi o colectivo para llegar al teatro. No sé en qué se mejoró”, se quejó el actor.

“Puedo creer que es un negociado, puedo pensar cualquier cosa. Puedo pensar que quieren dar una imagen de Broadway. Pero a como está el país, no le encuentro razones, salvo un negocio de capitales", declaró el artista.

Además, sostuvo su preocupación por la situación general del país: "No confiaba (en este gobierno) pero nunca imaginé tanto. Creo que sacando la época militar, estamos viviendo una de las peores épocas. El año pasado, haciendo teatro en la avenida Corrientes y saliendo a la medianoche, nunca vi tanta gente durmiendo en la calle, hay familias con bebés, te vas enterando de la cantidad de comedores, hay cosas inexplicables. El país está endeudado a 15 años, me parece triste, pero tengo expectativas a favor”, concluyó el actor.