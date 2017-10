Jey Mammon hizo una fuerte defensa de la diversidad sexual y emocionó a Tinelli

Jey Mammon brilló este jueves en la pista del Bailando, en el ritmo libre, con una emotiva puesta a favor de la diversidad sexual que realizó junto a su parteneaire Laura Oliva.

Antes de comenzar la performance, el artista comentó que la presentación estaría vinculada a "ese concepto del ritmo libre, con ser con quien uno quiere ser, con aceptarnos en la diversidad".

"Yo me acordaba el otro día una anécdota de mi sobrinito, que me vino a ver al teatro y le dije: '¿quién fue el que más te divirtió?'. Y me dice: 'me divertiste vos y el que se daba un beso con vos'. Y él se lo tomó con una naturalidad tan grande que él vio un beso entre dos personas y no distinguió quiénes eran. Yo creo que después, cuando crecemos, nos vamos contaminando con el afuera", expresó.

Y continuó: "Cuando a los nenes les dicen qué nena te gusta, que el celeste es para el varón, que el rosa es para la mujer, que la nena juega a la cocinita, que el varón juega al fútbol… Entonces, creo que lo que hay alrededor es lo que hace que empecemos a ver las cosas distintas".

"Hoy venimos a dar un mensaje y darle un beso grande a todos los que están del otro lado, y que miran por ahí el programa desde dentro de un placard, pueden estar adentro del placard mirando el programa, con su familia al lado, en este momento ojalá esto sea una semilla para que en algún momento, puede ser esta noche, mañana, salgan de ese placard y vayan por la libertad, por más amor, que la vida es una sola así que hay que disfrutarla a pleno y vinimos a eso. Independientemente de lo artístico, que eso es lo que se va a evaluar, como siempre, queríamos que haya un mensaje. Yo agradecido al programa de poder hacerlo, y a todos los que van a participar", dijo el actor antes de comenzar con su presentación.

La performance comenzó con una lectura por parte de Jey de distintas noticias alrededor del mundo que hablaban de la discriminación. "La semana pasada golpearon y detuvieron a una mujer en el ingreso de la estación Constitución por estar besándose con su esposa; ex integrante de Nsync no pudo donar sangre en ayuda a las víctimas del tiroteo en Las Vegas por ser homosexual; por un decreto del arzobispo de La Plata prohíbe hablar del matrimonio igualitario en sus escuelas; más de 40 detenidos en una redada en Nigeria por actos homosexuales; una patota agredió a una pareja gay en La Plata, sus agresores tenían entre 14 y 16 años; diputado ortodoxo israelí fue echado de sus funciones por asistir a la boda de su sobrino gay; la expectativa de vida de una chica trans es de 40 años, excluida del sistema de educación, excluida del sistema de salud; ser gay es ilegal en 80 países y en cinco se aplica la pena de muerte".

En el final, desplegó una bandera con la frase: "Ser libres, Ser fuertes, Ser desobedientes, Ser", que popularizó Lohana Berkins, una reconocida activista a nivel mundial.

La performance fue celebrada por el jurada y emocionó a Marcelo Tinelli y el público.