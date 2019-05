Jimena Barón confesó que hizo un cambio en su cuerpo por Osvaldo

Jimena Barón confesó que hizo un cambio en su cuerpo ante el pedido de su ex pareja, Daniel Osvaldo. La joven admitió que ante una exigencia que le hizo el futbolista, se tapó un tatuaje. “Tuve una pareja bastante toxiquita”, señaló.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Exitonía, la modelo y cantante, estuvo con Martín Cirio, el youtuber conocido popularmente como “La Faraona” en el medio del furor que despertó la canción La Cobra. El humorista le preguntó, entre otras cosas: “¿Qué es lo más patético que hiciste cuando un tipo te dejó?” y la también actriz le respondió con una divertida anécdota.

“Yo me hice un tatuaje del nombre de un novio, que para, ‘la cobra que se cobra’ era justo el mismo nombre que el de mi papá: Jorge. Entonces me lo hice para que me perdone en un segundo, y si no pasaba me quedaba y es el nombre de mi viejo”, inició Jimena con picardía. “Me perdonó y después lo dejé yo, pero hoy en día es el nombre de mi papá, que murió, así que quedó todo como muy simbólico, por lo que queda bien”, continuó.

Luego, la repregunta de Cirio sobre si hoy en día comenta que el tattoo es por su padre, la invitada reveló que tuvo que modificar su cuerpo por pedido de Osvaldo. “Tuve una pareja bastante toxiquita que me lo hizo tapar. Antes de irme a Europa me dijo ‘vas a tener que hacer esto’. ¿Te das cuenta, no? Ya estaba todo muy claro, no tendría que haber ido”, consideró.

“Aparte él tenía como sesenta tatuajes. Tenía una enciclopedia tatuada. Él tenía ochenta y cuatro nombres, ¿por qué yo me tapé el mío? ¡Encima era el nombre de mí papá!”, se cuestionó Barón.

En marzo de este año, Jimena tuvo un duro cruce con su ex por haber hablado sobre el trato que él posee con “Momo” en las redes sociales. “Te puedo recomendar que cierres el orto”, le dijo ella al participante del Bailando con las Estrellas de Italia tras los cuestionamientos que le hizo.