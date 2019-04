Joaquín Furriel contó que en sus comienzos fue acosado por un conocido productor

El actor Joaquín Furriel contó en la mesa de Mirtha Legrand una historia de acoso que padeció cuando daba sus primeros pasos en la actuación.

“A mí me pasó en el conservatorio con un productor y director, que sé que está muerto, que era muy importante en Canal Nueve en ese momento. Iba a hacer un telefilme en el conservatorio, me pidió ensayar un sábado”, comentó el actor.

“Fui, cerró la puerta y me empezó a decir ‘ahí donde estás sentado vos estuvieron sentados tal, tal y tal’. Todos nombres que a mí me parecían atractivos”, manifestó.

“Yo tenía 19 años, pelo largo hasta la cintura, recién venido del sur. No tenía ni idea y no tenía contacto con ese tipo de personajes, no lo conocía”, agregó.

El actor aseguró que el productor lo invitó a un viaje de fin de semana. “Fue una situación muy violenta y muy incómoda. Al tipo le dije ‘yo me voy’ y me respondió ‘si te vas de acá, no vas a trabajar nunca más’”, contó Furriel sobre la amenaza del hombre.

“‘¿Vos cuántos años tenés? Bueno, voy a esperar. Cuando vos te muertas, con mi primer laburo, te voy a comprar unas florcitas y te las voy a llevar a la tumba, hijo de pu… ¡Abrí la puerta o te cag… a trompadas!”, contó Furriel que fue su respuesta.