"Juan Darthés me tocó la cola en una cena de Navidad"

Una más de Juan Darthés. Pasa el tiempo y surgen más historias que lo comprometen con más o menos gravedad. Ahora, fue la panelista Andrea Campbell quien contó que hace 12 años atrás, el actor le tocó la cola y se excusó diciendo que se había confundido y creía que era su esposa, María Leone. "Hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él. Son como personas que están un escalón más arriba", dijo sobre ella.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, Andrea Campbell contó sobre una "situación extraña" que vivió con el actor durante un festejo de Navidad. "Estábamos muchos matrimonios, yo estaba de espaldas, recién había tenido a (mi hija) Esmeralda. Claramente, no me podía parecer a María (Leone) que tiene un lomazo. Él (por Darthés) vino de atrás y dijo: 'Vamos a comer'. Me pegó en la cola con mucha intención", relató la panelsita de Nosotros a la mañana.

"Yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo (Novak, su pareja de ese momento). Darthés me dijo: 'Uh, me confundí…'. Fue una situación incómoda. A mí me hace más ruido ahora. Yo puedo entender que se haya confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía… Pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo: 'Perdoname, jajaja, creí que eras María'. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María", agregó en Campbell.

Campbell confió que tras las denuncias en su contra, pudo ver ese hecho de una manera distinta: “Hoy digo que fue una situación de dominación y de decir: 'Yo la tengo más grande que todos' (…). No estoy hablando de una situación de abuso, ni de acoso, sino de decir: 'Yo, acá, soy el macho alfa en relación a los otros machos de la manada'".

Además, Andrea recordó que cuando escuchó por primera vez el relato de Calu Rivero sobre lo ocurrido en las grabaciones de Dulce Amor, entendió que "en un set de televisión se dan situaciones confusas". Y manifestó: "Es lo mismo que pasó con lo mío. Yo no tenía que interpretarlo como malicioso; por ahí fue una confusión. No se interpretó el beso, por ahí la pasión fue más, y respeto lo que dijo Calu".

Sin embargo, luego del testimonio de Thelma Fardin y de otras actrices, Campbell cambió su postura sobre Darthés. "Después de esto, no le creo y no voy a vincularme más con él ni con ella (por su esposa). Ellos son muy apegados. Hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él, es una celebrity como él. Son como personas que están un escalón más arriba y funcionan como una sociedad", lanzó.