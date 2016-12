Juicios cruzados: tensión entre el grupo Indalo y Tinelli​​​​​​​

Tinelli intentó encontrar un comprador para su productora y también rescindir el contrato con Indalo, pero no lo logró. Como consecuencia, le pidió dinero al Grupo Clarín, propietario de Canal 13, para poder iniciar la temporada 2016.

A partir de esta situación, Tinelli maneja la posibilidad de fundar otra productora y volver a contratar a los cesanteados o compartir la titularidad de esa empresa con Canal 13 y el Grupo Clarín. En caso de que el conflicto se agudice, no se descarta que el conductor se tome otro año sabático.

Tinelli ya se puso en contacto con su abogado Carlos Fontán Balestra para estudiar los pasos a seguir, y no se descarta que entre hoy y mañana se apersone a Olleros para recuperar el 4° piso y hablar con los empleados.

Los propios despedidos y las entidades gremiales hicieron conocer la lista, en la que figuran Marcelo "Bala" Valencia, productor ejecutivo de ShowMatch; María Calatayud, jefa de prensa de Ideas del Sur; Luis Barros, primo de Tinelli; Luis Chiqui Rubio; Delfina Beccar Varela; Gerardo Folgueira; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli luego de su separación de Paula Robles.

