La foto desconcertante de Sol Pérez para celebrar récord de seguidores

Sol Pérez festejó los 4 millones de seguidores en Instagram con una foto que interroga. Es que la modelo poso casi desnuda con una pizza, pero hay un detalle que no cierra.

El sitio Teleshow informó que la vedette y figura de la revista "Nuevamente juntos" celebró el récord en las redes sociales con un post en el que aparece en topless dentro de un yacuzzi. Solo con la parte inferior de una bikini y tapando el resto de su cuerpo con la caja de una pizza, escribió: "Felices los cuatro. Somos 4 millones".

Hasta allí, una Sol Pérez pura y fiel a su propio estilo. Sin embargo, hay un detalle que no pasó desapercibido: en la imagen, ella tiene una porción de pizza en la mano pero en la caja está completa. "No me están dando las cuentas. ¿Tiene una porción de pizza en la mano y una pizza entera en la otra?", escribió un usuario.

"Esa porción no encaja ahí", opinó otro. "Una pizza de nueve porciones. Increíble", se sorprendió otro seguidor.

"¿Y la porción que tenés en la mano salió de otra caja de pizza? jaja saludos amiga", destacó alguien más. "De acuerdo a la foto, o ya te comiste una pizza entera o bien te enviaron una porción extra", analizó otro.

En menos de tres horas, el posteo superó los 100 mil me gusta y la mayoría de sus seguidores hizo hincapié en el detalle de la porción de pizza que sobra.