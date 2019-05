La frase de Sol Pérez que causó revuelo en Instagram

Sol Pérez volvió a ser noticia. Tras romper su relación amorosa compartió una historia en Instagram donde colocó una frase que generó revuelo.

"Si la envidia mata, que en paz descances gata. Siempre me gustó mucho esa frease", compartió la bailarina en su cuenta de Instagram.

La frase fue relacionada con la decisión de estar soltera, después de haber estado de novia durante un mes con Rodrigo Luna Benítez. Los compañeros de trabajo de Sol manifestaron que ella se sancó porque el joven "estaba demasiado al lado de ella, le estaba encima" y le generó un gran desgaste.

No obstante, no es la primera referencia que hizo la ex participante del Bailando al reciente desengaño amoroso. Días atrás dijo en el programa Involucrados, donde trabaja como panelista: "Yo tengo una teoría. Si vos sos infiel, te divertiste y después te hacés el enojado… es decir sos la víctima después, está todo perdonado”.