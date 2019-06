La China María Eugenia Suárez suele ir de frente. Esta vez, salió al cruce de las versiones que habría intentado provocar a Pampita con una foto comiendo un alfajor Balcarce. La imagen viralizada, fue interpretada como una provocación sobre la relación de la modelo con Mariano Balcarce.

A través de selfies y textos, la actriz fue despegándose de una polémica que en la que jamás participó. Usó su cuenta de Instagram para desmentir esas intenciones y aclaró que la foto es vieja. Comenzó la serie con un gesto de fastidio junto a la frase "tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo castaño y dicen que fue el fin de semana."

La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales", agregó la actriz en otras Stories.

La China les deseó también un "buen día para todos. Y para los mala leche, amor, mucho amor".

"¿Se aclara todo? Ya probé muchas cosas. Hablar. No hablar. ¿Ustedes qué creen?", cerró la actriz con una encuesta entre sus seguidores.

Pampita también se expresó sobre la foto del alfajor. Antes del Bailando demostró su sorpresa: “No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. Me sorprendés con lo que me mostrás, qué te puedo decir. No sé. Con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada".

"No sé de donde sale la foto pero no tengo nada que comentar porque es muy importante el bienestar de mis hijos así que nunca me meto en ningún tema que les pueda terminar haciendo mal a mis hijos”, agregó la jurado en entrevista con Hay que ver.