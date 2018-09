La obra Pútrida regresa a escena

La obra Pútrida. Féminas sin órganos vagando por el laberinto infecto del inglés regresa a escena. la pieza escrita y dirigida por Mariana Valci se presenta los viernes 21 y 28 de septiembre, a las 21.30, en el Teatro de la Manzana, San Juan 1950.

El elenco está integrado por Gabriel Sánchez, Ana Danisa Bossicovich, Lily Rodríguez, Andrea Guastella, Marta Dómina, María Carolina Bedetti y Horacio Guaragna;

La obra comienza con un hombre y una mujer que se conocen. Sin más, ella accede a ir a pasar la noche a su casa. Cuando llegan no estarán solos. Una madre controladora y psicópata, dos mujeres que van y vienen, un matrimonio estancado, todos perdidos en espacio y tiempo. Todos encerrados. ¿Por qué?

Osvaldo Parker es el doctor, el clínico del Pami, el hijo, el pichón. Un señor inglés con todas las letras, un ángel. En medio de la pista conoce a la bella y no tan joven Celina. Una rubia encantadora pero con una urgencia tremenda, ya que en el fondo se está desaguando.



Leticia y Olga ya no son amigas, no se quieren. Sin embargo están juntas. Una encontró el amor. La otra la certidumbre. Ninguna de las dos puede salir del gallinero. Humberto y Leila no son marido y mujer, no se quieren. Sin embargo están juntos. Uno encontró el amor. La otra la certidumbre. Ninguno de los dos puede salir del gallinero.

Pero el doctor de apellido inglés tiene una madre, de esas madres hitchcockianas, ama a su hijo de manera posesiva y obsesiva, con la capacidad de traumar hasta el alma más cuerda. Y puede ver el futuro, aunque más allá del instante no quede nada más que un gallinero.

La ficha técnica se completa con la asistencia de dirección de Lucía Morabito.