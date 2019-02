La reacción de Mica Viciconte a un piropo de Favio Posca

Una vez más la mesa de Mirtha Legrand fue escenario de cruces tensos. Ésta vez fue entre Mica Viciconte y Favio Posca. La situación se originó cuando la modelo contó experiencias del tiempo en que era guardavidas y el actor aprovechó el momento para piropearla. La respuesta de la joven expresó el malestar que le originó el comentario.

De acuerdo a lo que publicó El Trece, el contrapunto, que pasó desapercibido para la Chiqui, ocurrió cuando la participante de Bailando narraba una anécdota de cuando era guardavidas.

“Estaba de vacaciones. En Perú y era una playa que no tenía guardavidas. En Máncora era. Gritaban salvavidas, salvavidas y cuando miro, había cinco personas ahogándose. Yo no tenía torpedo ni nada, pero me metí y cuando llegué hasta donde estaba una mujer me dice ‘no, dejame acá’. 'No le dije yo, nadé 200 metros', así que la saqué”, comenzó a narrar la modelo.

“No sé si se quería matar, pero la tuve que sacar. Tardé 30 minutos en sacarla”, agregó Mica. El relato disparó una pregunta de Jey Mammon, otro de los invitados al programa. “’¿Tiene que actuar de oficio?”, preguntar el actor.

Mirtha también se interesó por el recuerdo de Viciconte y preguntó si alguna vez “alguien simuló pedir ayuda” para que lo salve Mica. “Siempre se hacen los vivos y me pasó en la escollera”, respondió Mica y señalando el mar. Vale recordar que Almorzando con Mirtha Legrand se emite desde Mar del Plata.

Entonces, Favio Posca introdujo un comentario que no le cayó muy bien a Viciconte. “¿Qué mejor que ser salvado por una chica tan bonita. Doble mérito, ¿no?”, disparó. “Nooo, innecesario, innecesario”, respondió la protagonista de Beauty con Mica, el segmento que se emite en las plataformas digitales de El Trece.