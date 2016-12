Lali Espósito: “Me faltó ponerme un parripollo”

Lali Espósito cierra un 2016 intenso. Tanto en lo laboral como en los afectivo. “Me faltó ponerme un parripollo", fue la frase que lanzó la cantante y actriz en una entrevista con la revista Gente.

"Por suerte el balance es positivo. Este fue un año bisagra y de mucho aprendizaje para mí. Me siento distinta al año anterior. Algo me pasó", continuó.

"Cumplí 25 y me doy cuenta de que estoy más grande. Noto en mí los valores que me inculcaron mis padres y me siento verdadera, diciendo lo que pienso y bancándomela. En lo profesional, compuse canciones desde un lugar en el que nunca había escrito", agregó.

Crédito: Revista Gente

Por último, luego de finalizar su relación con Mariano Martínez (38) tras cinco meses de noviazgo, Lali se refirió a la letra de su canción Ego cuya letra dice "Ya nunca más voy a decir 'es para siempre'".

"Ese es uno de mis aprendizajes de este 2016. Es un poco desalentador, ¡perdón! La canción habla de una desilusión muy fuerte. No es tan autorreferencial, pero sí me hago cargo de haber sentido «nunca más voy a enamorarme». Fue un momento de mi año. Un error del desamor. Después se me pasó y ya estaba diciendo –quiero enamorarme de nuevo». Es una canción muy sentida y tiene un mensaje superpositivo al final: de superación, de cruzar hacia algo mejor", finalizó.