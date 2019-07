Hallaron filmaciones inéditas a color de The Velvet Underground. Se trata de registros en vivo de la banda –ya con Doug Yule en lugar de John Cale– durante un recital en Dallas (EE.UU) en 1969.

Las joyitas fueron encontradas “accidentalmente” por Jeremy Spracklen, curador de la Williams Jones Film & Video Collection, un archivo audiovisual que pertenece a la Universidad de la Iglesia Metodista del Sur, emplazada en la citada ciudad estadounidense.

Las filmaciones integraban un grupo junto a otras 900 “sin identificar o en mal estado”.

No trascendió cómo llegó el material al archivo, pero –y afortunadamente– está digitalizarlo. Aunque el sonido es medio pobre, las imágenes valen por sí mismas.

En los videos se puede ver a The Velvet Underground tocando “I’m Waiting for the Man”, “Beginning to See the Light” y “I’m Set Free”.

También hay una entrevista a Sterling Morrison y una cinta sin audio en la que se ve a Lou Reed hablando a cámara, además de tomas de la banda en pleno show.

Los registros en los que aparece The Velvet Underground corresponden a una protesta contra la guerra de Vietnam llamada Dallas Peace Day, que se realizó el 15 de octubre de 1969 en el edificio Winfrey Point.

En la jornada tocaron además Low Rawls, Lou Mitchel, Velvet Dreamy Stone Creek. Según diferentes reportes, asistieron entre 600 y 3000 personas.