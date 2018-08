Laurita Fernández, polémica: “Hay personas que te chupan la energía”

Este jueves en Los Ángeles de la mañana compartieron un audio de Laurita Fernández en que la flamante jurado de Bailando por un sueño sostuvo que una ex pareja le "chupó" la energía" y la "vampirizó".

Si bien en el programa que conduce Ángel de Brito no arrojaron certezas sobre la persona referida en el audio, compartieron el registro.



"Hay personas como vampirescas que te chupan la energía. Cuando estás cerca de esa gente, alejate", se escucha decir a Laurita en el citado registro sonoro.

Y siguió: "Cuando estás con alguien que te chupa la energía, por más que lo quieras, sentís dentro tuyo algo que no está bueno. No está bien estar cerca de esa persona y me ha pasado muchas veces".

¿Mensaje para Fede Bal?