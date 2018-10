Le pidieron “más fuego” y Sol Pérez estalló con una frase bomba

Tenía todo para ser explosivo. La Salsa de tres reunía a Sol Pérez con otra gran bailarina, Rocío Guirao Díaz; pero no alcanzó y el jurado les dio un puntaje bajísimo en el gala de Bailando por un sueño del último martes.

Laurita Fernández y Flor Peña coincidieron en pedirle más fuego a Sol y la participante estalló.

“Me exigen demasiado pero no puedo estar al nivel de una bailarina”, protestó.

“Soy re vergonzosa y me cuesta un montón. No voy a seducir a ningún lado. Me piden ser sexy y no siento que una foto en la que me muestre te cosifique y no me define”, explicó.

“A veces siento que esas fotos me definen como bomba sexy sexual y tengo que venir a gatear y chupar el piso. Yo digo «¡no!»”, continuó..

“Es un fuerza interna, como si tuvieras un blindex y cuesta traspasar. Te vemos el potencial y queremos sacarlo”, intervino Flpre Peña. Pero el daño estaba hecho.



En la gala, Sol también explicó el video –que se viralizó el último martes– en el que se la ve haciendo trizas la luneta de un auto cero kilómetro con un bate de béisbol.