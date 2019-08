Unas cartas de amor y una novela inédita hallada en un ayuntamiento español son los disparadores del nuevo libro de Inés Fernández Moreno, No te quiero más. La novela de corte detectivesco aborda el vínculo entre un padre y su hija con un asumido anclaje autobiográfico.

La protagonista de la historia es Laura Hernández, una docente y traductora que en medio de una crisis matrimonial recibe un aviso desde Cataluña.

En ese email le informan que guardan cartas y una novela inédita de su padre, Celso Hernández, un afamado escritor latinoamericano fallecido muchos años atrás.

La inesperada noticia llevará a la protagonista a revisitar los momentos compartidos con su padre durante la infancia y a intentar develar el misterioso origen de esos papeles.

“Hace unos años me escribió el funcionario de un ayuntamiento de la Costa Brava porque habían aparecido cartas, poesía y una novela inédita de mi padre, y quedé totalmente asombrada. La cuestión es que mi viejo luego de separarse de mi madre había tenido una historia amorosa con una pintora filipina, cuando se fue becado a París”, contó Inés Fernández Moreno sobre el origen de la novela que publicó Alfaguara el último julio.

El diálogo con Télam, la también autora de Mármara y La profesora de español se refirió a la continuidad del vínculo entre su padre, el reconocido escritor argentino César Fernández Moreno y esa mujer filipina cuando el primero regresó a Buenos Aires.

“Finalmente, esa mujer se casó con un pintor en Cataluña bastante afamado, amigo de Gaudí, que tenía 95 años cuando me contactaron a mí, y era la edad que hubiera tenido mi padre en ese momento. Este pintor le cedió al ayuntamiento cartas y fotos entre los que estaban los papeles de esa mujer y mi padre, entre los que había algunas poesías. Al año siguiente viajé a Barcelona”, continuó Inés Fernández Moreno.

Entre esos papeles, había una novela inédita “que no era de mi viejo y era muy mala, que me despertó una especie de intriga. Entonces entre lo verídico y la intriga que me despertaba la novela se generaron dos polos de atracción para empezar a escribir”.

Al ser consultada sobre lo que le sugirió el hallazgo de esos papeles en relación al vínculo con su padre, la autora explicó: “Me encontré otra vez con mi viejo (…) Tenía 60 años y él los había escrito cuando tenía treinta y pico, yo era casi más vieja que mi padre en el momento en que murió. No era ya mi padre y yo la hija y eso era totalmente nuevo”.