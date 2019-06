El episodio más comentado en la final de la Champions League, además del título logrado por el Liverpool, fue la irrupción de Kinsey Wolansky, una rubia modelo de 22 años que, alentada por su novio para publicitar su sitio de internet, entró al campo de juego del estadio Wanda Metropolitano de Madrid apenas vestida con una diminuta malla negra y fue rápidamente detenida por la seguridad del evento. Luego de un breve paso por la cárcel, la chica dio una entrevista al diario inglés The Sun en la que contó, entre otras cosas, los increíbles mensajes que recibió en su teléfono después de su osada intervención.

Kinsey Wolanski es una joven californiana administradora del canal de Youtube "Vitaly Uncensored", novia del ruso-estadounidense Vitaly Zdorovetskiy, dueño de un sitio pornográfico.

La mediática fue arrestada y pasó cinco horas encerrada en una celda de una prisión española, pero así y todo en la nota consideró que la maniobra fue "la jugada más inteligente de su carrera".

Los especialistas en publicidad estiman que su aparición en la final del torneo de clubes más importante del planeta le reportó un valor de 3,8 millones de libras (4,8 millones de dólares) después de que su Instagram estallara en visitas y comentarios, y que los usuarios registrados del sitio superaran los 32 millones.

"Para cuando tenga 30 años, planeo haber ganado suficiente dinero como para retirarme, y la aparición en la Liga de Campeones solo me ayudará a lograrlo. Proyecto hacer muchas más apariciones para elevar mi perfil", prometió.

La rubia relató que después de salir de la cárcel pasó de 300.000 seguidores en Instagram a más de dos millones. "No puedes comprar ese tipo de publicidad. De repente, fui famosa en todo el mundo y recibí ofertas de trabajo. No creo que le haya hecho ningún daño a nadie, fue solo un poco de diversión", relativizó.

"A los hinchas les encantó, a los jugadores parecía gustarles e incluso la policía de la comisaría me pedía fotografías cuando salí liberada. La respuesta ha sido increíble, no podría estar más feliz. Fue la emoción más grande de mi vida", confesó la rubia.

Pero lo más sorprendente de la nota fue cuando reveló que futbolistas que estuvieron en el campo de juego consiguieron su número y le mandaron mensajes para seducirla: "No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados coqueteando conmigo después de que estuve en el estadio. Uno envió algunos emojis de corazón y el otro un mensaje que decía: 'Te vi en el partido'. Honestamente, ni siquiera sabía quiénes eran hasta que hice clic en sus perfiles. Aunque no respondí porque ya tengo novio", sorprendió.

Kinsey, que modeló para las revistas Sports Illustrated y Maxim, explicó que su familia también encontró el lado divertido en su broma, a pesar de que su padre, Daniel Wolanski, es un sheriff del Departamento de Policía de Los Ángeles. "Por supuesto que no les dije lo que iba a hacer, pero ¿estaban sorprendidos? No, ellos saben exactamente cómo soy yo. Papá se sintió aliviado de que en realidad estaba usando un traje de baño cuando entré al campo y que no estaba completamente desnuda", bromeó.

El cerebro detrás de este episodio fue Vitaly Zdorovetskiy, youtuber que maneja un sitio web de pornografía. De 27 años, cuenta con un largo récord de bromas y en el segundo semestre de 2014 se le prohibió asistir a los partidos de fútbol después de invadir el campo en la final del Mundial de Brasil entre Alemania y Argentina.