Marcelo Polino fue quien, en la última aparición de Luciana Salazar en ShowMatch, reveló que la modelo está en una relación amorosa con un político opositor de primera línea. Ella, por su parte, dijo estar "muy enamorada" y negó una versión que la relacionaba con el bailarín Gonzalo Gerber.

Marcelo Polino afirmó conocer al nuevo amor de la modelo: "Lo conozco y es un político de primera línea de la oposición". Luego, fue la propia Luli quien confirmó todo sobre su nuevo amor.

Según publicó Diarioshow.com, la artista prefirió no decir el nombre del hombre en cuestión y hablar solo de sus sentimientos: “Estoy muy bien con mi pareja, eso es lo que importa. Soy muy celosa de mi vida privada, estoy muy bien y cuando sea el momento lo voy a decir. Es alguien que quizá conozcan, pero no quiero hablar nada de nada”.

Por otro lado, Luli no descansa y ya piensa en agrandar la familia: “Me encantaría tener otro hijito, el otro día le mandé un mensaje a Zaira (Nara) para felicitarla y lo pensaba. La realidad es que tengo óvulos congelados entonces no me corre el reloj biológico. Me pasa que me gustaría que Matilda sea bebita siempre”, concluyó la modelo durante una entrevista en el programa de radio "Agarrate Catalina".