Luli Salazar, sin trato con la mujer que dio a luz a su hija

Luciana Salazar ya no tiene vínculo con la mujer que trajo al mundo a su hija, Matilda, pese a haber definido en el pasado a la relación entre ambas como "excelente".

“No quedé con tanto diálogo. Ella intentó más que nada por su hija, pero ya está para mí. No fue fácil para mí, no la pasé bien, todo el proceso desde que se gestó, así que hay cosas que prefiero borrar de mi cabeza. Desde el día que me entregaron a mi hija, fue «chau pasado»”, dijo Luli en una entrevista con la revista Caras.

El cambio de humor resulta sorpresivo, sobre todo si se piensa en las declaraciones de Salazar en el pasado.

"Me contó que dos personas podían presenciar el parto y me preguntó si podían ser su marido y su hija. Me tocó el alma lo que me dijo. Esa nenita, que sabe que su mamá está haciendo algo tan lindo, a mi beba la llama hermanita. ¿Cómo podría quitarles ese momento? Mi hija ya tiene una hermana del corazón para siempre”, declaró la modelo tiempo atrás al mismo medio.

Los tiempos cambian. Las relaciones, también.