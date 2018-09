Maju Lozano: otro robo, un pedido y los "ovarios inflados"

A Maju Lozano le robaron el último sábado por la tarde, cuando transitaba por el barrio porteño de Palermo.

La conductora informó sobre el hecho en su cuenta de Twitter. En distintos posteos canalizó su bronca y, también lanzó un pedido: que le devuelvan los documentos.

"Salguero, casi Libertador, me acaban de robar la cartera. Lo único que me interesa es si por favor alguien llega a encontrar documentos míos, de mi hijo, etc.", escribió la conductora de Todas las tardes en su cuenta.

"Lpm barrio de Palermo, tengo los ovarios inflados de tantos afanos", continuó. Minutos más tarde borró el tuit.

Perdón escribí en caliente!! Estoy perfecta! Es la bronca!!

Nada importante

Gracias a todos x preguntar!! — Maju (@soymajulozano) 30 de septiembre de 2018

Cuatro meses atrás, Lozano fue víctima de otro hecho de inseguridad, también en el barrio de Palermo. En aquel momento le robaron mientras cenaba con amigas en un restaurante.

"Nosotras estábamos comiendo afuera. Me suena el celular, como era una llamada de Paraná (donde vive su familia), lo saqué del bolso que tenía entre las piernas porque ya nos habían querido afanar. Un pibe se acerca a la mesa y con total impunidad y tranquilidad, me mira y me saca el celular. Se sube a una moto que estaba estacionada también al lado nuestro y arranca. Todo fue muy rápido", relató entonces Maju.