Mariano Martínez subió un video de su hija y lo criticaron

Mariano Martínez publicó en las redes sociales un video de su hija y abrió la polémica. Las imágenes muestran a la niña bailando y muchos de sus seguidores lo criticaron.

De acuerdo a lo que publicó el sitio oficial de El Trece, el actor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a Olivia, de 9 años, moviéndose al ritmo del hit del verano “Leña para el carbón”.

Mientras algunos felicitaron a Mariano por la destreza de la hija que tuvo con su ex esposa Juliana Giambroni, y se reconocieron sorprendidos por sus dotes para el baile, otros lo criticaron duramente el posteo.

“Una genia, baila mejor que el profesor pero que baile buena música, que pegue más con su belleza y talento! Hay canciones mucho mejores que esa cochinada...", “Me encanta como baila, pero es muy chiquita para bailar ese tipo de canciones", o "Baila hermoso tiene un gran futuro lástima la canción no corresponde, sé qué es lo que está sonando fuerte pero, da cosa que baile ese tema”, fueron algunas de las opiniones críticas respecto del video.

En la cuenta personal de la mamá de Olivia también hubo espacio para las críticas, ya que el mismo video fue posteado por Giambroni: “¿A una nena de 9 años la hacen bailar provocativamente una canción que dice: 'su meneo me la deja al palo? WTF". En cambio, la ex de Martínez escribió en Instagram "Te amo hija, verte contenta me llena el alma".

Enseguida se disparó la polémica, con los fans que salieron a defender el video y criticando a los “haters” de turno: "Lo hot lo ven las mentes retorcidas, otras personas ven una nena bailar y muy bien", "No creo que tan chiquita sea consciente de que el tema que baila tiene un significado tan grosero. Está disfrutando... Es lo que le hace feliz...", "Hermosa esa nena!! No puede ser tan linda y talentosa, bien ahí que la acompañás en lo que le gusta".

Mientras tanto, el actor solo se limitó a no entrar en la polémica y agradecer desde su Instagram Stories los comentarios positivos. “Gracias por tan lindos mensajes. Oli feliz”, escribió.