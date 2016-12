Match point: el “encuentro” de Jimena Barón y Del Potro

"Le dieron a la matraca en el baño de una fiesta en Barrio Parque, a la que no se podía entrar con celular. Ella tenía vestido verde y ya había salido con un deportista y parece que está buscando otro. Él está en un gran momento y tiene fama de picaflor", contó Yanina en el programa, con su habitual falta de sororidad.

