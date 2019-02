Maxi López le apuntó a Wanda Nara en el conflicto de Icardi con el Inter

Maxi López se metió en el conflicto entre Mauro Icardi y el Inter. Lo hizo a través de Twitter y le apuntó a Wanda Nara.

Todo empezó cuando López vio en Facebook el posteo de la periodista italiana Selvaggia Lucarelli promocionando la nota que escribió en la que elogia el desempeño de Wanda Nara como manager de su marido, Mauro Icardi, en el conflicto que el jugador tiene con el Inter de Italia.

Lucarelli compartió parte del artículo. Y en ese fragmento, recuerda la frase que el delantero del Vasco da Gama le dijo a la mayor de las Nara en 2013, a poco de divorciarse; "«¿Quién te va a agarrar con tres hijos?'».

“Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda", se lee en el posteo de la periodista.

Quante cavolate di questa presunta signora... quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight pic.twitter.com/A9A6Iru6xA — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 19 de febrero de 2019

Enfurecido, López hizo una captura del posteo, la subió a Twitter y allí escribió: "Cuántas tonterías de esta supuesta dama... Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó".

Y continuó con un "Dios las hace y ellas se juntan”.

Lucarelli levantó el guante y respondió: "Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó (poco y mal) 5 MESES".

Así, este jueves se escribe otro capítulo en la saga de las disputas entre Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi.