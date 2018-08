"Me encabroné mal": Lali Espósito y la discusión en una comisaría

“¿Quiénes discutieron con la policía?”, preguntó Andy Kusnetzoff en el programa PH Podemos Hablar. Y Lali Espósito dio un paso al frente. Entonces, la cantante relató el particular momento que vivió en una comisaría que terminó en un ataque de furia.

“Todas mis experiencias con la policía son polémicas. Me robaron, me crucé a una comisaria corriendo porque si ya, en ese momento, salía un patrullero probablemente agarraban a la moto que me había robado”, empezó Lali.

“Pero el policía estaba muy atento a un póster de una súper modelo argentina muy famosa. Era un póster de Jésica Cirio. Estaba muy atento colgando el póster en vez de atender mi denuncia”, continuó.

Fue allí que la vocalista pasó del enojo por haber sufrido un hecho delictivo a la indignación: “El mostrador me llegaba a la nariz y ahí empecé «¡escúcheme una cosa!». Tuve una discusión. Yo era mucho más chica ahí, me encabroné mal, empecé a gritar en la comisaría que no estaban haciendo su trabajo”.

"Después me tomaron la denuncia, pero ya era tarde y se habían llevado todas mis pertenencias”, finalizó, con una sonrisa.

“¿Le dijiste algo sobre Jésica Cirio?”, quiso saber Andy. Y aunque la respuesta fue afirmativa, Lali no quiso entrar en detalles.

Lali Espísto presentará en Rosario Brava, su último disco, el próximo 1º de septiembre en teatro El Círculo.