"Me tomé una sublingual": invitada de Mirtha se descompuso en vivo

La emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand tuvo un comienzo atípico: una de las invitadas a la mesa se descompuso y se fue mientras el programa estaba al aire. Se trata de la ex participante y jurado del Bailando, Laura Fidalgo

“¿Cómo estás Fidalgo?”, preguntó Mirtha a la bailarina, que no tenía buena cara.

“Ahí... Un poquito mareada. Me agarró acá. Llegué bien pero en el camarín me empecé a sentir mal”, dijo Laura.

“Tomá un poquito de vino a ver si te hace bien”, le aconsejó La Chiqui.

“No, no. Quería brindar pero no es el momento. Es que me tomé una sublingual porque tenía náuseas”, se excusó. Luego, Fidalgo pidió disculpas por mencionarlo en la mesa.

“Cualquier cosa, sigan hablando que yo traquilita me voy por acá entre las cámaras”, agregó. Minutos más tarde, se retiró de la mesa y las imágens del estudio mostraron la silla vacía.