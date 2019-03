"Mediocre panelista": Marcela Feudale cruzó a Carolina Papaleo

Mientras la investigación por la muerte de Natacha Jaitt sigue si curso, otras series de hipótesis sobre el deceso o la vida elegida por la modelo, también.

El último cruce en el terreno de las especulaciones lo protagonizaron Carolina Papaleo y Marcela Feudale. La segunda cuestionó a la primera porque, entre otros planteos, se hizo eco de versiones no oficiales ni confirmadas judicialmente.

Primero, aseguró en el programa La pura verdad, que conduce Mauro Viale en America 24, que Natacha era portadora de un virus. Y, luego de que Ulises Jaitt anunciara que le había iniciado una demanda por lo expresado sobre su hermana, la hija de Irma Roy redobló la apuesta.

Lo hizo en el programa Incorrectas, en el que debutó el año pasado como panelilsta.

"Te voy a mostrar información de una amiga mía, que la hija estaba en el Tornú y dice que entró con un cuadro Natacha, que no se murió de casualidad. Me dijo: «Soy palabra autorizada». En el Tornú, hace dos meses, entró por una descompensación, justamente por la enfermedad, no digamos cuál... Tenía una patología cerebral y pulmonar. No se murió de casualidad".

Entonces, llegó la respuesta de Marcela Feudale en un escrito a través las redes sociales: "Esto pasa cuando una persona ocupa puestos sin tener la habilitación correspondiente. Una actriz devenida en panelista, manejando opinión y que en general la vi defendiendo y hablando de mujeres, habla de otra mujer, en este caso muerta, a la que subestima por la vida llevada”.



Y continuó: “Pero su subestimación no se advierte por lo dicho, se advierte cuando lisa y llanamente se revelan datos que deberían permanecer ocultos porque la ley lo estipula así".

Además de cuestionar su desempeño, aconsejó a Papaleo: "¿Por qué no trabajas de actriz, que lo hacés súper bien, en vez de hacerlo de mediocre panelista?".