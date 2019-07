Que a Mirtha Legrand le gusta estar informada de manera constante y al instante no es novedad. Pero en la mesa de La Noche de Mirtha del último sábado reveló cual es su “ única adicción”.

Flavia Palmiero abrió el juego y contó que recibió mensajes de La Chiqui a las tres de la mañana.

Mirtha reconció la situación y siguió: "Me he hecho adicta al WhatsApp. Es a lo único a lo que soy adicta. Es maravilloso".

"Yo me he amigado con gente que no me hablaba. Le mandaba un beso para amigarme, todo escrito", abundó Legrand.

En tanto que a la hora de mandar mensajes dijo que no le gustan los emojis, pero sí que está muy pendiente de la ortografía: "Todo con punto y coma. Si me equivoco vuelvo atrás, pongo el acento donde corresponde. Todo bien de maestrita".