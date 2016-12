Millie Bobby Brown, de Stranger Things, viene al país

¡Hola chicos! Tengo muy buenas noticias que quiero compartir con todos mis fans sudamericanos. Voy a estar participando de algunas convenciones durante 2017. Vamos a empezar en Brasil, en el Upside Down Weekend, en Sao Paulo el 20 de mayo y en Rio el domingo 21. Y luego voy a la Comic-Con Argentina, en Buenos Aires, el viernes 26 de mayo y, finalmente, estaré en Chile", anunció la joven actriz, de 12 años. "¡Estoy muy ansiosa por verlos allá! ¡Tengan sus disfraces listos! ¡Los quiero!".

